La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Preparati a una serata di emozioni con la seconda puntata de "La notte nel cuore", in onda stasera su Canale 5! La serie turca, che ha già conquistato il pubblico, ci porta nel cuore di storie avvincenti e colpi di scena. Scopri cosa succede quando Nuh e Melek incontrano Sumru: tensione e passioni si intrecciano in un racconto che esplora i legami familiari e il mistero dell’amore. Non perdere l'occasione di sintonizzarti!

. Questa sera, domenica 1 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Nuh e Melek incontrano Sumru e dichiarano di essere i due gemelli da lei abbandonati subito dopo la nascita. Sumru nega ogni accusa. Intanto il misterioso Tahsin comincia a tenere d’occhio i due fratelli. Savilay e Cihan si confrontano sull’imminente fidanzamento combinato dalle due famiglie: entrambi non sono d’accordo, essendo cugini, che questa unione vada avanti, ma Cihan lo ha promesso al padre, seriamente malato. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

La notte nel cuore, anticipazioni di oggi (domenica 1 giugno): Melek e Nuh affrontano Sumru, fidanzamento di Cihan e Savilay tra segreti e tensioni

