La terza puntata de "La Notte nel Cuore" promette colpi di scena mozzafiato! Domenica 8 giugno 2025, l'incendio che minaccia Sumru diventa il catalizzatore di emozioni contrastanti. Nuh, nonostante la sua rabbia, si tuffa tra le fiamme per salvarla, dimostrando che l'amore può superare anche i rancori più profondi. In un periodo in cui le relazioni familiari sono messe a dura prova, questa storia ci ricorda il potere

Nel prossimo appuntamento de La Notte nel Cuore, un rovinoso incendio scoppiato nella casa di campagna porta Sumru a rischiare la vita. Nonostante l’astio nei confronti dalla madre, colpevole di averlo abbandonato quando era soltanto in fasce, Nuh decide di buttarsi tra le fiamme e salva Sumru da morte certa. Un evento che colpisce Samet Sansalan: ignaro del legame che lo unisce alla moglie, l’imprenditore decide di assumere il ragazzo come autista personale di Sumru. Ecco le anticipazioni. . Nuh salva Sumru e diventa il suo autista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni terza puntata di domenica 8 giugno 2025

La notte nel cuore, anticipazioni di oggi (domenica 1 giugno): Melek e Nuh affrontano Sumru, fidanzamento di Cihan e Savilay tra segreti e tensioni

La notte nel cuore, spoiler domenica 8 giugno: Nuh salva sua madre Sumru da un incendio

