La Notte nel Cuore anticipazioni terza puntata di domenica 8 giugno 2025

La terza puntata de "La Notte nel Cuore", in onda domenica 8 giugno 2025, promette colpi di scena mozzafiato! Nuh, nonostante il rancore verso sua madre, compie un gesto eroico e si lancia tra le fiamme per salvare Sumru. Questo atto di coraggio potrebbe cambiare le dinamiche familiari e mettere in discussione il concetto di perdono. Preparati a vivere emozioni forti e riflessioni profonde sul legame tra amore e sofferenza. Non perdere

Nel prossimo appuntamento de La Notte nel Cuore, un rovinoso incendio scoppiato nella casa di campagna porta Sumru a rischiare la vita. Nonostante l’astio nei confronti dalla madre, colpevole di averlo abbandonato quando era soltanto in fasce, Nuh decide di buttarsi tra le fiamme e salva Sumru da morte certa. Un evento che colpisce Samet Sansalan: ignaro del legame che lo unisce alla moglie, l’imprenditore decide di assumere il ragazzo come autista personale di Sumru. Ecco le anticipazioni. . Nuh salva Sumru e diventa il suo autista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni terza puntata di domenica 8 giugno 2025

La notte nel cuore anticipazioni terza puntata (8 giugno): Sumru rischia la vita, svolta per Nuh

La notte nel cuore, anticipazioni puntate serali dell’8 giugno: Sumru rischia la vita (e viene salvata da Nuh)

La notte nel cuore: anticipazioni della puntata dell’8 giugno

