La notte folle a Parigi per la Champions ucciso a coltellate un 17enne Morta una donna travolta sullo scooter Centinaia di arresti – I video

Una notte di festa si è trasformata in un incubo a Parigi. La vittoria del PSG in Champions ha portato non solo celebrazioni, ma anche violenza: un 17enne accoltellato e una donna travolta. Con oltre 500 arresti, il clima di tensione riflette un fenomeno più ampio: la frustrazione giovanile nelle città europee. Come possiamo ricostruire il senso di comunità in momenti così critici? Le immagini parlano chiaro, ma cosa ci dicono del futuro?

Sono due le vittime della notte di festa e guerriglia nelle piazze di Parigi, dopo la vittoria del Psg contro l’Inter nella finale di Champions a Monaco di Baviera. Il bilancio della polizia fissa ad almeno 559 i fermi nella notte, di cui 491 nella sola Parigi. 320 sono stati trasformati in arresto, di cui 245 nella capitale francese. Già poco prima della fine della partita, la polizia aveva già arrestato 68 persone, con circa 5mila tra poliziotti e gendarmi mobilitati nelle diverse zone in cui erano stati installati i maxischermi. A Grenoble un uomo avrebbe perso il controllo della sua auto e travolto un gruppo tifosi che festeggiavano in piazza. 🔗 Leggi su Open.online

Parigi tra sogni e tensioni: la notte della finale Paris Saint Germain-Inter

Parigi si trasforma in un palcoscenico di emozioni contrastanti: da un lato, la passione per il calcio che unisce migliaia di tifosi, dall'altro, le tensioni legate alla sicurezza.

