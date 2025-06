La Notte bianca del liceo Minghetti e l’omaggio a Valerio Evangelisti

Mercoledì 4 giugno 2025, il Liceo Minghetti si trasformerà in un palcoscenico di cultura e creatività con la sua Notte Bianca. Un evento che celebra non solo gli studenti, ma anche il grande scrittore Valerio Evangelisti, omaggiato attraverso premi e iniziative. In un'epoca in cui la letteratura sta vivendo una nuova rinascita, l'occasione diventa un invito a riscoprire il potere delle parole. Non mancate!

Mercoledì, 4 giugno 2025, il liceo classico Minghetti apre le porte alla cittadinanza in occasione della sua Notte bianca, in programma dalle 18 alle 22 nella sede storica di via Nazario Sauro 18. Molti gli eventi in programma e gli ospiti attesi. In particolare alle 20,30, l’associazione ’ Valerio Evangelisti-Il Sol dell’Avvenire ’ premierà studentesse e studenti vincitori della seconda edizione del concorso letterario dedicato allo scrittore bolognese. Insieme alla premiazione si svolgerà la cerimonia di intitolazione dell’auditorium della scuola a Valerio Evangelisti. Allievo del Minghetti, Evangelisti, scomparso nel 2022, ricordava con affetto il suo periodo liceale e in più di un’occasione era stato ospite degli studenti per incontri e dibattiti da loro promossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Notte bianca del liceo Minghetti e l’omaggio a Valerio Evangelisti

Altre letture consigliate

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro

Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

Cerca Video su questo argomento: Notte Bianca Liceo Minghetti Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La Notte bianca del liceo Minghetti e l’omaggio a Valerio Evangelisti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Liceo Minghetti occupato. Gli studenti: "Vogliamo essere ascoltati"

Si legge su rainews.it: Il preside: "Faccio un passo indietro e ne prendo atto: devo salvare la relazione educativa con i ragazzi" La notte è passata ... dagli studenti il Minghetti di Bologna, liceo classico con ...

Scuola, la notte bianca del liceo classico

Lo riporta rainews.it: Dalle 18 alle 24, torna con la sua sesta edizione la "Notte bianca dei licei classici", che ... ispirate all'antica Roma organizzate al liceo "Manara" di Roma. Per l'occasione, inoltre, il vice ...

Il liceo Minghetti e le accuse di "indottrinamento" sul referendum di giugno

Riporta bolognatoday.it: Gli studenti hanno pubblicato una lettera contro l'invito all'astensionismo fatto dal governo. L'ira della destra: "Insegnanti impongono il pensiero unico" ...