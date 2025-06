La Nazionale con il ' giallo' Acerbi Spalletti | Non ha risposto alla convocazione

La nazionale italiana di calcio si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, ma senza Acerbi. Spalletti è pronto a guidare gli Azzurri nella sfida fondamentale contro la Norvegia, un match che segnerà l'inizio della corsa verso i Mondiali del 2026. In un contesto calcistico sempre più competitivo, la determinazione del ct e la potenzialità della squadra potrebbero fare la differenza. Chi sarà il nuovo eroe? Seguiamo questo cammino insieme!

AGI - "Abbiamo tutte le possibilitĂ e tutte le potenzialitĂ per fare una grande gara ed è quello che andremo a mettere in pratica". InizierĂ con la sfida contro la Norvegia, in programma venerdì a Oslo, l'avventura del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 dell'Italia guidata da Luciano Spalletti. Il ct, a Coverciano, ha giĂ iniziato a preparare prima la testa e poi le gambe degli uomini a sua disposizione, in una sfida che ha giĂ il sapore del dentro-fuori, visto che Haaland e compagni sono a punteggio pieno dopo due partite. "In Norvegia è bene parlarsi chiaro, non è una partita delle qualificazioni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Nazionale con il 'giallo' Acerbi. Spalletti: "Non ha risposto alla convocazione"

Leggi anche Ternana, tutte le certezze dei rossoverdi in vista dei Play Off: date ed orario dei match del secondo turno fase nazionale - La Ternana si prepara ad affrontare i play off con grande determinazione, dopo tre settimane di attesa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nazionale, i convocati di Spalletti: si rivedono Orsolini e Acerbi, Politano resta fuori; Ma tu sai quanti anni ha Acerbi? Spalletti ci ripensa, Haaland ritrova la sua kryptonite; Nazionale, torna Orsolini. Ecco le convocazioni del Ct Spalletti: quante sorprese; Italia: i convocati di Spalletti per Norvegia e Moldavia. Buongiorno lascia il ritiro. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Non ha risposto alla convocazione”: Spalletti svela tutto, giallo in Nazionale

Secondo calciomercato.it: Spalletti ha quindi proseguito il discorso sull’Inter: “Le vittorie contro Bayern e Barcellona sono cose straordinarie. Poi chiaro che ci si rimane male. Quando si arriva in fondo a un campionato così ...

Spalletti: "Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale, prendo atto"

Da tg24.sky.it: In conferenza da Coverciano, Spalletti ha parlato della sfida contro la Norvegia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e annunciato il forfait di Acerbi. Il difensore lo ha informato con un sms, ...

Acerbi rifiuta la convocazione in Nazionale, clamoroso annuncio di Spalletti: “Con un messaggio”

Come scrive fanpage.it: Pesante defezione per l'Italia alla vigilia delle due partite di qualificazioni mondiali contro Norvegia e Moldova ...