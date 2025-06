La Nazionale con il ' giallo' Acerbi Spalletti | Non ha risposto alla convocazione Il giocatore | Pretendo rispetto

La Nazionale italiana di calcio si prepara a dare il massimo nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, ma non senza polemiche. Acerbi, assente dalla convocazione, chiede rispetto. Questo scontro evidenzia il crescente dibattito sull'importanza del rispetto e della comunicazione all'interno delle squadre. La sfida contro la Norvegia potrebbe essere l’occasione perfetta per dimostrare che uniti si può andare lontano. Sarà l'inizio di una grande avventura?

AGI - "Abbiamo tutte le possibilità e tutte le potenzialità per fare una grande gara ed è quello che andremo a mettere in pratica". Inizierà con la sfida contro la Norvegia, in programma venerdì a Oslo, l'avventura del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 dell'Italia guidata da Luciano Spalletti. Il ct, a Coverciano, ha già iniziato a preparare prima la testa e poi le gambe degli uomini a sua disposizione, in una sfida che ha già il sapore del dentro-fuori, visto che Haaland e compagni sono a punteggio pieno dopo due partite. "In Norvegia è bene parlarsi chiaro, non è una partita delle qualificazioni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Nazionale con il 'giallo' Acerbi. Spalletti: "Non ha risposto alla convocazione". Il giocatore: "Pretendo rispetto"

