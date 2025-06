La mostra Inferno di Giuseppe Fanfani a Lucignano

Sabato 31 maggio, il borgo di Lucignano ha ospitato il vernissage della mostra "Inferno" di Giuseppe Fanfani, un viaggio artistico che esplora le profondità dell’animo umano. Con la sua capacità di catturare emozioni, Fanfani si inserisce in un trend attuale che riscopre l’importanza dell’arte come mezzo di riflessione e connessione. Non perdere l’occasione di immergerti in queste opere suggestive che sfidano il confine tra bellezza e tormento!

Sabato 31 maggio a Lucignano si è tenuto il vernissage della mostra Inferno di Giuseppe Fanfani, allestita nella suggestiva sala comunale del Corpus Domini del borgo. L'evento ha visto la presenza di molte personalità di spicco e amici dell'autore, noto al grande pubblico per il suo lungo

