La moglie di Bucci e la stizza per la vittoria di Silvia Salis | Ora ci pensa la fenomena

In un clima politico sempre più acceso, la vittoria di Silvia Salis scuote gli animi. Laura Sansebastiano, moglie dell’ex sindaco Bucci, non si tiene e replica su Facebook, puntando il dito contro il degrado in corso Italia. Questo episodio mette in luce una tensione crescente tra vecchie e nuove amministrazioni, suggerendo che le ferite del passato sono ancora vive. Come evolverà questa sfida nel panorama politico locale? La risposta potrebbe riservare sorprese!

Su Facebook, Laura Sansebastiaa con un attacco alla neo sindaca un post che critica la precedente giunta per il degrado in corso Italia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La moglie di Bucci e la stizza per la vittoria di Silvia Salis: “Ora ci pensa la fenomena”

