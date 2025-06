La mia pensione è sempre la stessa

In un'epoca in cui i costi della vita schizzano alle stelle, Paola Ricci si ritrova a fare i conti con una pensione che non cresce di pari passo. "Tutto aumenta, tranne la pensione", denuncia. Una realtà comune per molti, che mette in luce il crescente divario tra stipendi e spese quotidiane. È ora di parlarne: come possiamo garantire un futuro dignitoso a chi ha dedicato una vita al lavoro?

Paola Ricci deve fare i conti con una pensione ridotta di fronte a una realtà dove tutto aumenta, in ogni settore. "Tutto aumenta, tranne la pensione. Come si fa? Si rinuncia. Ho visto che sono aumentati i prezzi anche al bar. In alcuni locali il caffè è rimasto uguale, in altri è arrivato a 1 euro e 50 centesimi. Una volta, in un bar a Cesena, seduta in un tavolo all'aperto con mio figlio, mi hanno portato un conto di otto euro per due caffè. Sono stati i caffè più cari di tutta la mia vita. Alla colazione al bar però io e mio figlio non rinunciamo e ci andiamo ogni giorno. È il nostro momento insieme.

