La Mein Schiff 4 segna l'inizio della stagione crocieristica a Napoli, con quasi 2600 passeggeri pronti a scoprire la bellezza partenopea. Questo primo scalo di giugno non è solo un evento locale, ma si inserisce in un trend globale di ripresa del turismo marittimo post-pandemia. Con l’Artemis in arrivo e due navi contemporaneamente il 17, Napoli si prepara a vivere un'estate di emozioni e avventure in mare! Non perdere l'occasione di immergerti in questa rin

È il primo scalo del mese di giugno: ad aprire la serie di arrivi al Terminal Crociere Zaha Hadid è la Mein Schiff 4, con a bordo quasi 2600 crocieristi. Il 12 e 13 giugno attraccherà al Molo Manfredi (vi resterà due giorni) l’Artemis. Il 17 sono previsti due scali in contemporanea: la doppietta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La "Mein Schiff 4"è attraccata alla Stazione Marittima: i prossimi arrivi di giugno

