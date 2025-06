La medaglia della Half Marathon disegnata dagli studenti del Liceo Artistico di Lanciano

Lunedì 3 giugno, il Liceo Artistico Palizzi di Lanciano svelerà una medaglia unica per la Costa dei Trabocchi Bcc Half Marathon, creata con passione dagli studenti. Questo evento non è solo una celebrazione sportiva, ma anche un'opportunità per esaltare il talento giovanile e la collaborazione tra arte e sport. Un trend che unisce le nuove generazioni alla tradizione locale, rendendo ogni corsa un’opera d’arte da indossare!

Sarà presentata lunedì 3 giugno alle ore 12 nella sala Maglia del Liceo Artistico Palizzi di Lanciano la medaglia ufficiale della terza edizione della Costa dei Trabocchi Bcc Half Marathon, realizzata dagli studenti dell'istituto scolastico frentano. La medaglia, simbolo del connubio tra sport.