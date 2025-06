La mamma di Martina registra un video con un venditore di hot dog-tiktoker polemica sui social | È sotto shock

La mamma di Martina Carbonaro ha scatenato una polemica su TikTok, registrando un video con un venditore di hot dog. La scelta di rifare il panino amato dalla figlia, tragicamente scomparsa, ha sollevato un acceso dibattito sui social. Questo episodio non è solo una questione di memoria, ma mette in luce l'uso dei social nella commemorazione e nella narrazione del dolore. Quanto è giusto trasformare il lutto in contenuto virale?

Sta facendo discutere un video apparso su Tik Tok nelle scorse ore. Protagonista la madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex, Alessio Tucci. La donna ha registrato un video con un venditore di hot dog e tiktoker mentre quest'ultimo prepara lo stesso panino che la 14enne era solita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La mamma di Martina registra un video con un venditore di hot dog-tiktoker, polemica sui social: “È sotto shock”

