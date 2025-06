La mamma di Martina | Avevo capito che era successo qualcosa Ora basta cattiverie

La tragica vicenda di Martina Carbonaro riaccende il dibattito su sicurezza e violenza giovanile, temi sempre più attuali nella nostra società. Le parole della madre Fiorenza Cossentino raccontano un incubo vissuto da troppe famiglie. È fondamentale che la comunità si unisca per prevenire tali eventi, promuovendo la cultura del rispetto e dell’ascolto tra i giovani. Un appello all’azione per fermare le cattiverie e costruire un futuro migliore.

Avevo capito che qualcosa non andava, quando lui è tornato a casa senza di lei ed è corso subito a farsi una doccia. Ho avuto un terribile presentimento, ho pensato che l’avesse uccisa. Così è stato. Ci ha anche ingannati, partecipando alle ricerche per depistare le indagini”. Così Fiorenza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola (Napoli) dall’ex fidanzato 19enne Alessio Tucci. A rilanciare le parole della donna è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che in mattinata ha fatto visita alla famiglia assieme al consigliere comunale. L'articolo La mamma di Martina: “Avevo capito che era successo qualcosa. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - La mamma di Martina: “Avevo capito che era successo qualcosa. Ora basta cattiverie”

