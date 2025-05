La maglia di Luis Enrique lo striscione della curva | il ricordo di Xana nella notte della Champions League

Nella magica notte della Champions League, la maglietta di Luis Enrique diventa simbolo di amore e resistenza. Il suo tributo a Xana, la figlia scomparsa, si intreccia con l'emozione della curva del PSG, che rende omaggio a una vita spezzata troppo presto. Questo gesto potente riflette un trend più ampio: il calcio come comunità , capace di unire nel dolore e nella speranza. Un momento che va oltre il sportivo, toccando il cuore di tutti.

La maglietta di Luis Enrique, non poteva essere altrimenti, è dedicata alla figlia Xana. È un disegno con una bandiera del PSG. Anche la curva dei francesi omaggia la figlia dell'allenatore morta a 9 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La maglia di Luis Enrique, lo striscione della curva: il ricordo di Xana nella notte della Champions League

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

