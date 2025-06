La mafia che non spara ma investe e ricicla milioni di euro | i clan che fanno affari in Romagna

La mafia che non spara ma investe: un volto inquietante della criminalità organizzata si nasconde tra le pieghe dell’economia romagnola. I clan, con cravatte e partite IVA, hanno trovato nuovi modi per infiltrarsi nel tessuto sociale, riciclando milioni di euro attraverso affari apparentemente leciti. Questo fenomeno ci invita a riflettere su quanto sia cruciale la vigilanza nella nostra comunità. Chiudere gli occhi non è più un'opzione.

Il volto della criminalità organizzata nel nostro territorio è discreto e mimetico, fatto non (solo) di minacce e intimidazioni, ma sempre più spesso di cravatte e partite Iva, false fatturazioni e acquisizioni immobiliari. La Romagna è ormai da tempo diventata bersaglio del malaffare, che - in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La mafia che non spara, ma investe (e ricicla milioni di euro): i clan che fanno affari in Romagna

“Aemilia 220, la mafia sulle rive del Po”: il 23 maggio su Rai2 il docufilm sulla ‘ndrangheta in Emilia-Romagna

Venerdì 23 maggio alle 21:30 su Rai2, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime di mafia, verrà trasmesso in prima visione il docufilm “Aemilia 220”.

Gratteri: “Mafia albanese ricicla dove già lo ha fatto la ‘ndrangheta”

Come scrive la7.it: “La mafia albanese ricicla e compra dov’è andata già la ‘ndrangheta: nei paesi del centro e nord Europa”, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli.

Europol: Mafia ricicla denaro sporco in parchi eolici

Riporta repubblica.it: Lo rivela l'ultimo rapporto pubblicato oggi da Europol. L'ufficio di polizia europeo ha analizzato le operazioni condotte da mafia, camorra, 'ndrangheta e Sacra corona unita per riciclare il ...