La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa | Lei lo prendeva sempre così Ma sui social scoppia la polemica – Il video

Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social. Da un lato, c’è chi vede in questo gesto un modo intimo per mantenere viva la memoria della giovane. Dall’altro, molti criticano l'idea di trasformare un momento di dolore in spettacolo. In un'epoca in cui il confine tra tributo e provocazione è sempre più sottile, questo episodio solleva interrogativi profondi su come affrontare il lutto.

Per alcuni è un modo come un altro per ricordare una persona che non c’è più, per altri è una vera e propria mancanza di rispetto, se non addirittura un tentativo di lucrare su una tragedia. Sta facendo discutere un filmato diventato virale sui social che ritrae la madre di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola (Napoli), in compagnia di un ragazzo che prepara hot dog. Nel video, la donna indossa una maglietta in ricordo proprio della figlia scomparsa, mentre lui prepara il panino preferito di Martina. Il video e le polemiche sui social. «Lei veniva sempre da me», dice il ragazzo in apertura del video. 🔗 Leggi su Open.online

Martina trovata morta a 14 anni, le urla di dolore della madre

Una tragedia ha colpito la comunità di Afragola con la morte di Martina Carbonaro, appena 14 anni. Le strazianti parole della madre, che chiede di vedere la figlia, risuonano nelle notti buie, mentre la realtà di questa perdita inonda di dolore un'intera città.

