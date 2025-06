La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia | scoppia la bufera sui social

La tragica vicenda di Martina Carbonaro riaccende il dibattito su come i social media affrontano il dolore. Il gesto della madre, con l'hot dog simbolico, ha suscitato polemiche e accuse di opportunismo verso il tiktoker Patrizio Chianese. La questione si amplifica: fino a che punto è lecito sfruttare un lutto per visibilità? In un'era dove tutto è condiviso, la linea tra omaggio e spettacolarizzazione diventa sempre più labile. La discussione è aperta e coinvol

Il tiktoker Patrizio Chianese accusato di sfruttare la tragedia per farsi pubblicità: “Lei lo prendeva sempre così”. L’avvocato di Fiorenza Cossentino precisa: “Non era lucida”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia: scoppia la bufera sui social

Leggi anche La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

