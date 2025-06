La Madonna della Stella risale il Ticino

La Madonna della Stella risale il Ticino, portando con sé un'atmosfera di devozione e tradizione che incanta ogni anno centinaia di fedeli. Questo evento non è solo una festa religiosa, ma si inserisce in un contesto culturale più ampio, valorizzando le radici storiche e spirituali del nostro Paese. Un aspetto affascinante? La leggenda ci ricorda quanto la fede possa unirci, anche attraverso le generazioni. Non perdere l’occasione di vivere questa magia!

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più suggestivi della devozione mariana: la festa della Madonna della Stella, che ogni anno richiama numerosi fedeli e visitatori. Secondo la leggenda, in una calda estate i mercanti pavesi da Venezia si stavano preparando a tornare a Pavia lungo il Po, quando una donna con un bambino si è avvicinata e ha chiesto un passaggio. I marinai non avrebbero voluto portarla, non intendevano affrontare una traversata lunga una settimana con un piccolino a bordo e una bocca in più da sfamare. È stato uno degli uomini a cedere alla mamma metà del suo cibo e a farla salire in barca per affrontare un viaggio insolitamente rapido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Madonna della Stella risale il Ticino

