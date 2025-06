La Madleen di Freedom Flotilla lascia Catania e salpa per Gaza a bordo anche Greta Thunberg

La Madleen della Freedom Flotilla ha lasciato Catania per Gaza, con a bordo Greta Thunberg. Questo viaggio non è solo una missione umanitaria, ma un forte richiamo all’azione contro l’ingiustizia. In un'epoca in cui il cambiamento climatico e i diritti umani si intrecciano sempre di più, la presenza di Thunberg sottolinea l'importanza di agire insieme per un futuro migliore. Riusciranno a portare un messaggio di speranza?

É salpata verso Gaza dal porticciolo catanese di San Giovanni Li Cuti la Madleen, imbarcazione di 18 metri con un equipaggio di 11 membri della ong Freedom Flotilla: a bordo anche l'attivista svedese Greta Thunberg, che prima di salpare ha parlato di "missione civile che vuole simbolicamente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La Madleen di Freedom Flotilla lascia Catania e salpa per Gaza, a bordo anche Greta Thunberg

