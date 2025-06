La lite in strada e le bottigliate ferito un uomo di 30 anni | grave

Un sabato sera di violenza a Milano: un uomo di 30 anni è finito in ospedale dopo una lite sfociata in aggressione. Le bottigliate, che hanno lasciato segni su torace e volto, richiamano l'attenzione su un fenomeno in crescita nelle metropoli italiane. Le tensioni sociali si manifestano anche in strada, rivelando un bisogno urgente di maggiore sicurezza e coesione. Un episodio che non può passare inosservato nel nostro vissuto quotidiano.

La lite in strada, le bottigliate e poi la corsa in ospedale. Un uomo di 30 anni, cittadino di origine marocchina, è stato soccorso nella serata di sabato 31 maggio a Milano, in via Varchi. Aveva diverse ferite tra torace, volto e gambe. La lite e l'aggressione Poco prima, durante una lite.

Lite in strada a Saronno, ferita una ragazza

Una violenta lite è esplosa sabato sera in via Padre Reina a Saronno, con protagonisti due sudamericani.

