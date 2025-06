La lezione anti-discriminazione di Grillini

Un passo importante verso l'inclusione! A Crevalcore, la recente lezione anti discriminazione tenutasi nel Piccolo Teatro segna un cambio di rotta nella lotta contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Questo evento non solo educa, ma promuove una cultura del rispetto e dell'accettazione, in linea con il crescente movimento per i diritti umani a livello globale. La vera curiosità ? È solo l'inizio di un cambiamento che potrebbe trasformare tutto il territorio!

Un’iniziativa contro le discriminazioni a Crevalcore. Nei giorni scorsi, nel Piccolo teatro, si è tenuto l’ultimo appuntamento del cartellone realizzato in occasione della ‘ Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia ’. Per la prima volta a Crevalcore è stata quindi promossa un’iniziativa culturale e formativa attraverso la proiezione del documentario "Let’s Kiss. Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile", che racconta l’impegno civile e personale di una figura centrale nella battaglia per i diritti civili e della comunitĂ LGBTQIA+ in Italia. Due sono stati gli appuntamenti che sono stati organizzati su questo tema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - La lezione anti-discriminazione di Grillini

La lezione di sport di Casper Ruud dopo la bruciante sconfitta contro Sinner

La lezione di sport di Casper Ruud dopo la sconfitta contro Jannik Sinner è un esempio straordinario di classe e sportività .

