La lavatrice va a fuoco Fabio Zanolin morto intossicato a Budoia vicino Pordenone davanti alla moglie

Un dramma che scuote la comunità di Budoia: Fabio Zanolin, 75 anni, ha perso la vita nel tentativo eroico di spegnere un incendio provocato dalla lavatrice. Questo tragico evento mette in luce una questione sempre più attuale: la sicurezza degli elettrodomestici. Con l'aumento dell'uso di tecnologia domestica, è fondamentale prestare attenzione ai segnali d’allerta e garantire ambienti sicuri per tutti. Non sottovalutiamo mai i piccoli dettagli!

A Budoia, Fabio Zanolin, 75 anni, è morto intossicato mentre cercava di domare un incendio causato dalla lavatrice nel garage di casa.

Settantacinquenne muore intossicato dai fumi della lavatrice che aveva preso fuoco

