La lavatrice prende fuoco scende a controllare e muore intossicato dai fumi

Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Budoia: un cortocircuito ha ridotto in cenere non solo un'abitazione, ma anche la vita di Fabio Zanolin, 75enne imprenditore. Questo incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza degli elettrodomestici, un tema cruciale in un'epoca in cui le nostre case sono sempre più collegate. La prevenzione è la chiave: controlli regolari possono fare la differenza tra un’abitazione sicura e una tragedia inaspett

Un cortocircuito della lavatrice che ha dato via a un incendio. È stata una tragica fatalità costata la vita a Fabio Zanolin, 75enne imprenditore residente a Budoia. Dopo la chiamata al 112 sul posto, in via Cialata sono arrivati i vigili del fuoco che hanno trovato la proprietaria di casa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - La lavatrice prende fuoco, scende a controllare e muore intossicato dai fumi

