La Juve l’ha già salutato | 41 milioni e addio bomber

La Juventus dice addio al suo bomber per 41 milioni, un segnale forte di una fase di transizione. In un contesto calcistico in continua evoluzione, il club torinese è chiamato a ricostruire la squadra dall'ABC. La sfida sarà non solo rimpiazzare il talento perso, ma trovare l’identità giusta per tornare a competere ai vertici. Riuscirà la Vecchia Signora a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia?

Il club torinese rassegnato a perdere l'attaccante: le cifre dell'affare E' un momento che si conferma delicato e decisamente carico di incognite per la Juventus, che sta iniziando la ricostruzione in vista della prossima stagione ma dovrà farlo praticamente dalle fondamenta. Per i bianconeri, ci saranno tanti cambiamenti e la necessità che questi producano subito risultati tangibili. E' una Juventus che riparte senza Cristiano Giuntoli, con Damien Comolli a prendere il suo posto, un ruolo di Giorgio Chiellini più incisivo e la ricerca di un direttore sportivo.

