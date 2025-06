La grande forza femminile! Cecilia Bartoli uno dei mezzosoprano più celebri del mondo riesca anche a dirigere prima donna della storia il Festival di Pentecoste a Salisburgo e l’Opéra di Monte-Carlo Qui ci racconta il suo segreto

Cecilia Bartoli, mezzosoprano di fama mondiale e ora anche direttrice, sta riscrivendo le regole nel mondo dell'opera. La sua visione? Un futuro in cui non ci sia più bisogno di parlare di "empowerment femminile". Questo è il vero segno di progresso! La sua risata contagiosa ci ricorda che la passione e la determinazione possono abbattere le barriere. Con ogni nota, Bartoli canta per un'arte che guarda oltre i confini di genere.

«I l vero empowerment si avrà quando. non dovremo più parlare di empowerment. Non dovremo sottolineare: “la prima donna”». Cecilia Bartoli esplode in una risata contagiosa, cogliendoci impreparati: da un mezzosoprano, abituato a impersonare la Cleopatra di Giulio Cesare in Egitto o il Sesto di La clemenza di Tito, non ti aspetti un carattere aperto e solare. La prima della “Tosca” all’Opera di Roma emoziona anche il presidente Mattarella X Leggi anche › Carlo Vistoli: «Chiamatelo pure Ba-Rock» Sfide & creatività. Purtroppo, però, il momento che lei auspica non è (ancora) arrivato. E, così, qui ci corre l’obbligo di sottolineare che nel 2012 è stata la “prima donna” alla direzione artistica del Festival di Pentecoste a Salisburgo (predecessori: Herbert von Karajan e Riccardo Muti) e, nel 2023, “la prima donna” a dirigere l’Opéra di Monte-Carlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La grande forza femminile! Cecilia Bartoli, uno dei mezzosoprano più celebri del mondo, riesca anche a dirigere (prima donna della storia) il Festival di Pentecoste a Salisburgo e l’Opéra di Monte-Carlo... Qui ci racconta il suo segreto

Cerca Video su questo argomento: Grande Forza Femminile Cecilia Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne, paura per ex corteggiatrice: ricovero d'urgenza per la figlia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rita Grande, il tennis femminile è emozione, quello maschile forza

Si legge su rainews.it: Le donne giocano e vincono con l'emozione, gli uomini con la forza. Rita Grande, classe 1975 ... e sempre uguali che caratterizzano il tennis femminile, e secondo Rita lo rendono così diverso ...

Femminile, Spugna: “Tornare in Champions un grande traguardo”. Linari: “Orgogliosa”

Secondo msn.com: L'allenatore della Roma Femminile ha rilasciato alcune dichiarazioni ... molto forte ma è una finale e questa squadra ha grande forza e grande energia. Ce la giocheremo ad armi pari, con questa ...

La Forza dello Sport Femminile: Atlete di Successo

Scrive microbiologiaitalia.it: Le atlete di successo sono ambasciatrici del benessere femminile, promuovendo stili di vita attivi che contribuiscono alla prevenzione di malattie e al miglioramento della salute mentale. La forza ...