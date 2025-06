La giovane vita spezzata di Sofia le 40 condanne per traffico di droga lo stop di Comune e Regione ai rapporti con Israele

La tragica scomparsa di Sofia Lorusso, la sedicenne vittima di un incidente in via Tatarella, ha scosso la comunità pugliese. Ma non è solo il dolore a emergere: sullo sfondo, le 40 condanne per traffico di droga e la decisione di Comune e Regione Puglia di interrompere i rapporti con Israele. Questo contesto complesso sottolinea l’urgenza di affrontare temi delicati come la sicurezza e la giustizia sociale. Cosa accadrà ora?

Dal terribile incidente in via Tatarella, costato la vita alla sedicenne Sofia Lorusso, alla presa di posizione di Comune e Regione Puglia contro il governo Netanyahu. Nella settimana ormai conclusa, diverse sono state le notizie al centro delle cronache e del dibattito cittadino. Giovedì. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La giovane vita spezzata di Sofia, le 40 condanne per traffico di droga, lo stop di Comune e Regione ai rapporti con Israele

baritoday.it scrive: Cronaca, politica, economia: cosa è successo negli ultimi sette giorni? Le principali notizie della settimana a Bari e provincia ...

