La Gazzetta infierisce sull’Inter e su Inzaghi | una vergogna anche per il calcio italiano

L’Inter esce inchinata dalla finale di Champions, e la Gazzetta dello Sport non le risparmia critiche. Ma dietro questa umiliazione si cela un problema più ampio: la competitività del calcio italiano è in crisi. I tifosi meritano un calcio spettacolare e vincente, ma i risultati parlano chiaro. È tempo di una riflessione profonda: come possiamo tornare a brillare sui palcoscenici europei?

La Gazzetta dello Sport va giù dritta per dritta sull’Inter che ieri sera in finale di Champions è stata umiliata, mortificata dal Psg in una finale in cui per offrire uno spettacolo decente si sarebbero dovute mischiare le squadre dopo venti minuti. In Champions non si può fare ed è sembrata una di quelle amichevoli estive che finiscono con punteggio a doppia cifra: 11-1, 12-0. Per fortuna dell’Inter, la squadra di Luis Enrique si è fermata a cinque. Ma, come ricorda la Gazzetta dello Sport con Luigi Garlando, i gol sarebbero potuti essere di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it