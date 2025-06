la gara musici e sbandieratori a castiglion fiorentino

Arezzo, 1 giugno 2025 – Sabato 7 giugno, la magia del Palio dei Rioni si accende con la “Gara Musici e Sbandieratori” in Piazza del Municipio. Un evento che celebra la tradizione e il folklore locale, richiamando l’attenzione su un patrimonio culturale sempre più apprezzato. Non perdere l'occasione di vivere l'emozione di questo spettacolo unico: la musica e i colori degli sbandieratori ti conquisteranno!

Arezzo, 1 giugno 2025 – Sabato 7 giugno, è in programma uno degli eventi più attesi e suggestivi di tutto l’anno paliesco, la tradizionale “Gara Musici e Sbandieratori”. Piazza del Municipio, a partire dalle 21 È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Palio dei Rioni. Sabato 7 giugno in Piazza del Municipio, a partire dalle 21, è in programma uno degli eventi più attesi e suggestivi di tutto l’anno paliesco, la tradizionale “Gara Musici e Sbandieratori”. La manifestazione, tra i momenti più entusiastici e spettacolari che precedono il Palio, rappresenta un'importante espressione della cultura e della tradizione castiglionese. 🔗 Leggi su Lanazione.it