La fregata Carabiniere per due giorni a Gaeta

La fregata "Carabiniere", simbolo di innovazione e cooperazione tra Italia e Francia, ha fatto tappa a Gaeta per due giorni. In un'epoca in cui la sicurezza marittima √® sempre pi√Ļ cruciale, questa unit√† rappresenta una risposta strategica alle sfide contemporanee. Non solo una nave, ma un'icona di tecnologia avanzata e operazioni flessibili, pronta a garantire la sicurezza dei nostri mari. Scopri di pi√Ļ su come queste forze moderne plasmano il futuro della difesa.

Ha fatto sosta a Gaeta per due giorni la fregata ‚ÄúCarabiniere‚ÄĚ entrata a far parte dieci anni fa della Marina Militare Italiana, quarta unit√† del programma italo-francese pensata per dotare la Marina di una piattaforma moderna, flessibile e ad alta capacit√† operativa. La nave √® stata ormeggiata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ¬© Latinatoday.it - La fregata Carabiniere per due giorni a Gaeta

