La finale di Champions League non è stata solo una sfida sul campo, ma un vero e proprio evento mediatico! Con oltre 6 milioni di spettatori e un incredibile 35.1% di share, il match PSG-Inter ha dimostrato quanto il calcio possa unire gli appassionati, superando ogni altro programma in palinsesto. Un chiaro segnale: quando si parla di calcio, l'attenzione è massima. E tu, da che parte stavi?

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prima serata su Tv8, la finale di Champions League vinta dal Paris Saint Germain per 5 a 0 contro l'Inter ha calamitato l'interesse di 6.424.000 appassionati di calcio pari al 35.1% di share, lasciando le briciole agli altri programmi. Su Canale5, la replica di Andrea Bocelli 30: The celebration ha raggiunto invece l'8.1% pari a una media di 1.286.000 individui all'ascolto. Su Rai2, il thriller Inganno dal passato, con Ashlyn Rennie ed Ella Cannon ha tenuto con il fiato sospeso 607.000 teste pari al 3.4% di share. Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi ha ottenuto una media di 586. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La finale di Champions League sbanca l'Auditel. Tutti i risultati

