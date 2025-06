La Film Commission della Campania ha 20 anni | sostenuti circa 2 mila film e serie tv

La Film Commission della Campania festeggia 20 anni di successi, avendo sostenuto ben 2.000 titoli tra film e serie tv. Questo traguardo non solo celebra il talento locale, ma si inserisce in un trend globale che vede l'industria cinematografica italiana al centro della scena mondiale. Con attivitĂ di celebrazione in arrivo, preparatevi a scoprire il patrimonio culturale campano attraverso uno sguardo innovativo e coinvolgente!

La Film Commission Regione Campania compie venti anni di attivitĂ , che hanno portato all’ accoglienza e al sostegno di circa 2.000 titoli, tra film anche internazionali, serie tv di grande successo, documentari, pubblicitĂ e cortometraggi. Partite le attivitĂ per celebrare l’attivitĂ : è stato realizzato un video istituzionale con 20 aree tematiche, presentato nel corso della quinta edizione a Napoli dei “Nastri d’Argento Grandi Serie”, evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngi) in collaborazione con FCRC e il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo La Fondazione in house della Regione Campania, presieduta da Titta Fiore, direttore Maurizio Gemma, ha creato anche dei monitor su totem per giocare con le clip di film e serie televisive, il tutto attraverso l’app Phlay, realizzata da Emotricon e giĂ utilizzata per Let’s Movie disponibile sul sito della FCRC. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

