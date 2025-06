La figlia di Matteo Salvini nel mirino degli insulti social | Si vergognerà del padre ladro

La polemica sui social si intensifica e colpisce anche le famiglie dei politici: la figlia di Matteo Salvini è stata oggetto di insulti e minacce, un triste riflesso di un clima di odio sempre più diffuso. Un fenomeno che non risparmia neppure i bambini, come già denunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È tempo di riflettere su come le parole possano trasformarsi in armi, danneggiando non solo i diretti interessati, ma anche il tessuto sociale.

Anche la figlia di Matteo Salvini è entrata nel mirino degli insulti e delle minacce social ai politici e alle loro famiglie. Già la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva denunciato un episodio ai danni della propria bambina. Nel caso del leader della Lega sembrerebbe che sia stato creato.

