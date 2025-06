La Fiera del riuso invade il Miralfiore

La Fiera regionale del riuso conquista il Miralfiore, segnando un nuovo inizio per la sua decima edizione! Un cambio di location che rende l'evento ancora più coinvolgente. Con oltre 200 espositori, è un’occasione imperdibile per riscoprire il valore del riuso e della sostenibilità. In un’epoca in cui il consumo consapevole è al centro dell’attenzione, questo evento rappresenta un segnale forte: insieme possiamo fare la differenza!

Ormai è tradizionale, ma quest’anno è un po’ come fosse la prima volta. La Fiera regionale del riuso ha infatti inaugurato ieri la sua decima edizione in un luogo diverso rispetto a quello solito, che era il parco Scarpellini: ora è il Miralfiore a ospitare gli oltre 200 espositori arrivati in città. D’altronde il parco è diventato il luogo simbolo della Gulliver, la onlus che organizza l’evento e che lì al Miralfiore gestisce il bar ristorante ‘Utopia’. Gli espositori, come annunciato da presidente Andrea Boccanera, arrivano non solo dalle Marche ma anche da Emilia Romagna e Abruzzo. L’opportunità di visitare gli stand della Fiera si protrarrà fino a lunedì, giorno della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fiera del riuso invade il Miralfiore

