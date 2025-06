La Fiab chiede un freno | Limite di velocità a 30 in tutti i centri urbani

La FIAB lancia un appello per la sicurezza stradale: limite di 30 km/h in tutti i centri urbani. Con il progetto "Versilia 30", si punta a migliorare la qualità della vita nelle città, proteggendo pedoni e ciclisti. Questo trend verso strade più sicure è parte di un movimento globale per città più vivibili. Immaginate un futuro dove le biciclette regnano sovrane e il traffico è solo un lontano ricordo!

Chiede di mettere un freno alla corsa del traffico la Federazione italiana ambiente e bicicletta, che lancia la volata al progetto "Versilia 30" per l’introduzione del limite di velocità di 30 chilometri all’ora nelle aree urbane dei sette comuni: "A tutela della sicurezza stradale e della qualità della vita". Per questo i “Biciamici“ hanno presentato un esposto ai sindaci, agli assessori alla mobilità e ai comandi delle polizie locali, sottolineando che "Le statistiche e gli studi scientifici internazionali dimostrano che l’adozione di un limite a 30 kmh nella maggior parte delle strade delle aree urbane comporta una significativa riduzione della mortalità e degli infortuni, specialmente per i soggetti vulnerabili, come ciclisti e pedoni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fiab chiede un freno: "Limite di velocità a 30 in tutti i centri urbani"

