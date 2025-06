La festa per il Psg scatena la guerriglia in Francia | 2 morti 200 feriti e quasi 600 arresti video

La vittoria del PSG in Champions League, un evento che ha acceso la passione di milioni di tifosi, ha però anche scatenato una notte di violenza e caos in Francia. Con 559 persone fermate e due morti, il festeggiamento si è trasformato in una guerriglia urbana. Questo episodio mette in luce un tema inquietante: come la gioia sportiva possa rapidamente degenerare in dramma, riflettendo tensioni sociali più ampie nel paese.

Una notte di festeggiamenti ma anche di disordini a Parigi e in molte zone della Francia dopo la Champions League conquistata dal Psg a Monaco di Baviera con la vittoria per 5 a 0 sull’Inter. Il bilancio complessivo e’ di 559 persone fermate: in almeno 216 casi i fermi si sono tramutati in arresti. Almeno due i morti: una ragazza tamponata con lo scooter a Parigi e un 17enne accoltellato a Dax. I feriti sono stati 205, tra cui 13 poliziotti. Dopo il triplice fischio della finale, a Parigi ci sono state violenze, saccheggi di negozi e atti di vandalismo, tra cui due auto e numerosi bici da noleggio date alle fiamme. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La festa per il Psg scatena la guerriglia in Francia: 2 morti, 200 feriti e quasi 600 arresti (video)

