La Festa della Repubblica Consegna di undici onorificenze

Domani, la città si tinge di tricolore per festeggiare il 79° anniversario della Repubblica! Un momento di grande significato, con la consegna di undici onorificenze che celebra l’impegno e il valore civico dei cittadini. La cerimonia, che inizia con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere sul senso di comunità e appartenenza. Unitevi al ricordo e alla celebrazione!

La città si prepara a celebrare il 79° anniversario della fondazione della Repubblica e domani si inizierà alle 9.30 con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, nel Parco della Rimembranza. Alle 10.30, in piazza Rosselli, la cerimonia dell’alzabandiera e lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire la consegna da parte del prefetto Paola Berardino delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana assegnate a undici cittadini distintisi per meriti lavorativi, impegno sociale o servizio nelle carriere civili e militari. Tra gli insigniti figura Franca Caporali, a lei sarà conferito il titolo di Commendatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Festa della Repubblica. Consegna di undici onorificenze

