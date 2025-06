‘La Fagianata’ di Magrini | Ayuso e Tiberi rimandati su Pellizzari andrei cauto Pogacar non avrà strada spianata al Tour

Il Giro d'Italia ha riservato sorprese e colpi di scena, mettendo in luce talenti emergenti come Carapaz e Pellizzari, ma anche delusioni come Del Toro. Con la stagione ciclistica che entra nel vivo, gli appassionati si interrogano su chi avrà realmente le carte in regola per sfidare Pogacar al Tour. La competizione si fa serrata, e ogni tappa può cambiare le sorti di un corridore. Chi sarà pronto a brillare?

I PROMOSSI DEL GIRO D'ITALIA. I primi della classifica sono tutti promossi. Arriverei a dire anche Bernal, che è un corridore ritrovato, che ha attaccato e ha fatto buoni piazzamenti. Tra i bocciati però metto Del Toro, perché ha perso il Giro d'Italia alla penultima tappa. Promossi di sicuro Carapaz, Gee, Caruso, Pellizzari. I BOCCIATI. Tiberi ha l'alibi della caduta, ma lo considero bocciato. Nella tappa che ha vinto Prodhomme, mi aspettavo un successo. Diciamo che è da rivedere, rimandato a settembre. Anche Ayuso è tra i bocciati. NUBI SULLE CARRIERE DI TIBERI E AYUSO. Qualche dubbio sulle carriere di Ayuso e Tiberi viene.

