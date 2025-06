La difesa del prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni | “L’ha scritto l’IA”

Nel turbinio delle polemiche che circondano il mondo accademico e politico, la figura di Stefano Addeo si fa protagonista di un episodio scottante. Il professore, accusato di aver augurato la morte alla figlia della premier Meloni, si difende attribuendo la responsabilità a un'intelligenza artificiale. Ma questa giustificazione solleva interrogativi cruciali: fino a che punto possiamo affidarci alla tecnologia? Un tema attuale che merita di essere esplorato. Scopri perché.

Ha chiesto all'intelligenza artificiale "fammi un post cattivo sulla Meloni" Stefano Addeo, il professore finito al centro della bufera per aver augurato la morte alla figlia della premier. Tuttavia la difesa del docente campano, secondo cui nel post ci sarebbe lo zampino dell'IA, non regge: vi spieghiamo perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

