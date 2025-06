La difesa del prof che ha augura la morte della figlia di Meloni | “L’ha scritto l’IA”

Un professore è finito sotto i riflettori per aver augurato la morte della figlia di Giorgia Meloni, sostenendo che un'intelligenza artificiale avrebbe ispirato il suo post. Questo episodio solleva interrogativi sul confine tra libertà di espressione e responsabilità, in un'epoca in cui le parole possono ferire più che mai. Qual è il limite tra provocazione e violenza? Scopriamo insieme perché le scuse non bastano.

Ha chiesto all'intelligenza artificiale "fammi un post cattivo sulla Meloni" Stefano Addeo, il professore finito al centro della bufera per aver augurato la morte alla figlia della premier. Tuttavia la difesa del docente campano, secondo cui nel post ci sarebbe lo zampino dell'IA, non regge: vi spieghiamo perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Morte Magina, il dna degli imputati sul corpo di Denny. La difesa di Hamza: “La ferita al mento non è compatibile con l’anello" - L'articolo esplora le complesse dinamiche legali e forensic legate alla morte di Denny, avvenuta tra il 21 e il 22 agosto 2022.

Approfondimenti da altre fonti

Identificato il dipendente Miur che ha augurato la morte alla figlia di Meloni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La difesa del prof che ha augura la morte della figlia di Meloni: “L’ha scritto l’IA”

Riporta fanpage.it: Ha chiesto all'intelligenza artificiale "fammi un post cattivo sulla Meloni" Stefano Addeo, il professore finito al centro della bufera per aver ...

Il prof che ha augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni: "Chiedo scusa, gesto stupido, ma non ritiro le mie idee politiche"

Si legge su huffingtonpost.it: Stefano Addeo, il docente di Tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli: "Mi rendo conto della gravità" ...

Il prof che ha minacciato la figlia della Meloni: 'Chiedo scusa'

Da ansa.it: Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo".