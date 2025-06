La Democrazia è un morto che cammina uno zombie che perde pezzi e porta con sé solo malattie infettive

La democrazia è in crisi, un fenomeno che si riflette in molte nazioni europee. Ma perché accontentarsi di una politica stanca e frammentata? È il momento di riscoprire il potere delle comunità, di ascoltare le voci autentiche. In un'epoca di cambiamenti rapidi, la rinascita della partecipazione civica potrebbe essere la chiave per un futuro più prospero e inclusivo. Non è solo un tema di governance, è una questione di vita o di morte per la nostra società.

Il tramonto della partitocrazia e della pluralità di voci al comando è una buffonata che ci sta uccidendo, dobbiamo voltare pagina Per decenni abbiamo celebrato la democrazia come la forma di governo più giusta, più equa, più vicina ai bisogni dei cittadini. Ma oggi, in un'Europa spaccata tra.

