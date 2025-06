La danza sportiva parla foggiano | Annarita Delli Carri oro in quattro discipline

la rinascita della danza sportiva in Italia. Con il suo straordinario talento, Annarita Delli Carri non solo porta a casa medaglie, ma rappresenta anche un simbolo di passione e dedizione per le nuove generazioni. La sua vittoria in quattro discipline diverse dimostra che il sud Italia ha da offrire talenti eccezionali pronti a brillare nel panorama nazionale. Non perderti la sua storia, potrebbe ispirarti a inseguire i tuoi sogni!

Ottimi risultati per l'atleta foggiana Annarita Delli Carri, che nella massima competizione sul territorio nazionale della Fida, il campionato italiano nella disciplina Solo latin nella categoria under 14, ha conquistato il primo posto cha cha, rumba, samba e jive. Annarita è parte integrante di.

