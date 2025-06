La danza dei delfini al porto di Pesaro Video

Un'incantevole danza di delfini ha incantato il porto di Pesaro, trasformando un tranquillo crepuscolo in uno spettacolo mozzafiato. Questo evento straordinario non solo celebra la bellezza della natura, ma sottolinea anche l'importanza della conservazione marina. Sempre più persone si stanno rendendo conto di quanto sia vitale proteggere questi ecosistemi. Lasciati ispirare da questa meraviglia e scopri come possiamo contribuire a preservare la magia del mare!

Pesaro, 1 giugno 2025 – Un gruppo di delfini ( video ) ha danzato ieri sera al crepuscolo davanti al porto di Pesaro attirando l'attenzione dei tanti appassionati del tramonto sul mare. Erano circa le 21 ed il sole era da poco sceso sotto il pelo dell'acqua quando, tra gli sguardi ancora rivolti verso Rimini, qualcuno ha attirato l'attenzione dei presenti gridando “ci sono i delfini”. Tutti hanno iniziato a cercarli tra le acque leggermente increspate, rapiti dalla fugace ed elegante apparizione. Erano almeno due esemplari che sembravano inseguirsi proprio davanti all'imboccatura del porto canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La danza dei delfini al porto di Pesaro / Video

