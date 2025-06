La cura postmarxista ai mali della realtà | un corteo per tutto

Il corteo di sabato, che abbraccia temi cruciali come il clima e i diritti umani, rappresenta un esempio potente della nuova coscienza collettiva. In un mondo in cui le crisi si moltiplicano, la manifestazione si fa voce di speranza e cambiamento. Un interessante punto da considerare? La convinzione che ogni passo fatto insieme possa realmente influenzare il futuro. È tempo di trasformare il desiderio in azione!

Dal clima al 7 giugno per la Striscia: si sfila per ogni emergenza, credendo che manifestare un desiderio possa migliorare le cose. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La cura postmarxista ai mali della realtà: un corteo per tutto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Cura Postmarxista Mali Realtà Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

La cura postmarxista ai mali della realtà: un corteo per tutto. 🔗Ne parlano su altre fonti