La cricca degli appalti il business di Cosa Nostra e come sta M5S | la settimana di Dossier

La cricca degli appalti si svela in un'inchiesta che scuote il tessuto imprenditoriale italiano. Con 46 indagati tra politici e imprenditori, emerge un sistema radicato nel sottobosco della politica. In questo contesto, il M5S si trova a dover rispondere alle accuse di connivenza. Il punto cruciale? La trasparenza è più che mai necessaria per combattere il malaffare e restituire fiducia ai cittadini. Un tema caldo in un'epoca di cambiamento

Imprenditori, professionisti da sempre impiegati nei sottogoverni della politica, il segretario di una importante camera di commercio di un'altra regione, titolari di grosse societĂ , tre consiglieri comunali e pure un sindaco dell'Agrigentino. Salgono a 46 gli indagati sul presunto giro di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - La "cricca degli appalti", il business di Cosa Nostra e come sta M5S: la settimana di Dossier

"La cricca degli appalti": quel giro di telefonate fra Di Mauro e il sindaco di Licata per scegliere un progettista

Scandali e trasparenza: la cricca degli appalti torna a colpire nel cuore della Sicilia. Le telefonate tra Di Mauro e il sindaco di Licata rivelano un gioco opaco nel cuore della gestione delle risorse idriche, fondamentali per l'irrigazione delle colture pregiate.

