La Cremonese vince 3-2 a La Spezia e torna in A

La Cremonese torna in Serie A! Con una vittoria emozionante per 3-2 contro La Spezia, i grigiorossi celebrano il ritorno nel massimo campionato dopo due anni di attesa. Un percorso che dimostra come la perseveranza e la determinazione possano portare a grandi risultati. In un'epoca in cui il calcio italiano si sta rinnovando, la Cremo rappresenta una nuova linfa vitale, pronta a sorprendere e ad emozionare. Rimani sintonizzato!

LA SPEZIA (ITALPRESS) – La Cremonese torna in A dopo due anni. E’ la squadra grigiorossa ad accompagnare Sassuolo e Pisa nel massimo campionato, al termine di una finale playoff di ritorno dalle forti emozioni. La Cremo si porta sullo 0-3, poi la 19a rete di Pio Esposito e il gol di Vignali, un minuto di distanza l’uno dall’altro, non bastano allo Spezia, che vede sfumare la Serie B nella finale playoff. La A la conquista la Cremonese, che riscatta il ko dell’anno scorso col Venezia: 3-2 al Picco, col brivido finale, e promozione. Ritmi subito altissimi al Picco, dove entrambe le squadre non fanno calcoli dopo lo 0-0 dell’andata e i tecnici cambiano qualcosa: Vazquez mezzala e Collocolo esterno destro nella Cremonese, torna Salvatore Esposito nei liguri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche Playoff Serie B, la Juve Stabia vince ancora: Cremonese ko al Menti - La Juve Stabia continua a scrivere la sua storia nei playoff di Serie B, vincendo ancora e rafforzando le speranze di promozione.

Approfondimenti da altre fonti

Festa Cremonese, vince 3-2 a Spezia e torna in Serie A dopo due anni; La Cremonese vince 3-2 a La Spezia e ritorna in Serie A dopo due anni; Allo Spezia non basta un cuore straordinario, la Cremonese vince 2-3 e vola in serie A; Spezia-Cremonese 2-3, gol e highlights: grigiorossi in A. Decidono De Luca e Collocolo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Cremonese vince 3-2 a La Spezia e ritorna in Serie A dopo due anni

Come scrive tg.la7.it: La Cremonese compie l’impresa e dopo due anni torna in Serie vincendo 3-2 in casa dello Spezia nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Dopo lo 0-0 dell'andata, i grigiorossi avevano bisogno di ...

Festa Cremonese, vince 3-2 a Spezia e torna in Serie A dopo due anni

Segnala msn.com: Impresa dei ragazzi di Stroppa che si impongono grazie alle reti di De Luca (doppietta) e Collocolo: inutili nel finale i gol di Pio Esposito e Vignali per i padroni di casa, a cui serviva il pareggio ...

La Cremonese vince 3-2 a La Spezia e torna in A

Si legge su iltempo.it: LA SPEZIA (ITALPRESS) – La Cremonese torna in A dopo due anni. E’ la squadra grigiorossa ad accompagnare Sassuolo e Pisa nel massimo ...