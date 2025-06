La Cremonese torna in Serie A! Battuto lo Spezia 3-2 finale incandescente al Picco

La Cremonese festeggia il ritorno in Serie A dopo un emozionante scontro con lo Spezia, terminato 3-2. Un finale incandescente che riaccende la rivalità calcistica e dimostra quanto siano imprevedibili i playoff. In un periodo in cui le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, questo trionfo segna una nuova era per i grigiorossi, pronti a riscrivere la loro storia nel massimo campionato. Non perdere di vista questa squadra!

Spezia-Cremonese, ritorno finale playoff Serie B? La Cremonese batte lo Spezia 3-2 nella gara di ritorno dei playoff di Serie B e torna in A. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

