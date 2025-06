La Cremonese torna in Serie A | batte 3-2 lo Spezia nella finale dei playoff di Serie B

La Cremonese riabbraccia la Serie A, trionfando 3-2 contro lo Spezia nella finale playoff di Serie B. Un successo che segna non solo il ritorno nel massimo campionato, ma anche la rinascita di una passione calcistica che coinvolge l'intera Lombardia. Il contributo decisivo di Manuel De Luca, autore di due gol, dimostra quanto possa essere determinante un singolo giocatore in momenti cruciali. Prepariamoci a vivere emozioni indimenticabili!

La Cremonese torna in Serie A. La squadra lombarda ha vinto 3-2 in casa dello Spezia nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. In gol: Manuel De Luca (Cr) al 25' del primo tempo e al 34'. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La Cremonese torna in Serie A: batte 3-2 lo Spezia nella finale dei playoff di Serie B

Leggi anche Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Approfondimenti da altre fonti

Serie B, tris della Cremonese sulla Juve Stabia: è la prima finalista dei playoff; Rimonta completata: la Cremonese batte la Juve Stabia e conquista la finale playoff; Cremonese batte 3-0 Juve Stabia e si qualifica per la finale playoff; Cremonese-Spezia 0-0: video e highlights. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Cremonese torna in Serie A! Battuto lo Spezia 3-2, finale incandescente al Picco

Come scrive msn.com: Spezia-Cremonese, ritorno finale playoff Serie B? La Cremonese batte lo Spezia 3-2 nella gara di ritorno dei playoff di Serie B e torna in ...

La Cremonese torna in Serie A, Spezia battuto

Si legge su sportal.it: Allo Stadio Alberto Picco la Cremonese batte fuori casa per 3-2 lo Spezia e torna in Serie A dopo due anni. Dopo due anni di purgatorio la Cremonese torna in Serie A: è la terza squadra a venire ...

Playoff Serie B, la Cremonese batte lo Spezia e torna in A dopo due anni

Da msn.com: , dopo due stagioni di assenza. La gara di andata, giocata lo scorso 29 maggio a Cremona, si era conclusa a reti inviolate. Stasera serviva una prestazione di livello da parte di entrambe le squadre p ...