La Cremonese è l’ultima promossa in Serie A | la lista completa delle 20 squadre per il 2025 2026

La Cremonese completa il quadro della Serie A 2025-2026, un campionato che si preannuncia ricco di sorprese e sfide avvincenti. Con la vittoria nei playoff contro lo Spezia, i grigiorossi tornano tra le grandi del calcio italiano, segnando un'importante tappa nel loro percorso. Questa promozione non solo ravviva le speranze dei tifosi, ma riflette anche un trend crescente di rivalità tra le squadre storiche e quelle emergenti. Chi conquisterà il cuore dei fan

Con la vittoria della Cremonese sullo Spezia nella finale playoff per la promozione, la Serie A 2025-2026 ha completato l'elenco ufficiale delle 20 squadre che prenderanno al via dal prossimo 23 agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Cosa riportano altre fonti

Festa Cremonese, vince 3-2 a Spezia e torna in Serie A dopo due anni

Segnala corriere.it: Dopo Sassuolo e Pisa, anche la Cremonese festeggia la promozione in serie A con un brivido finale. Decisiva per i grigiorossi, retrocessi nel 2023, la vittoria per 3-2 sul campo dello Spezia. Alla ...

Spezia-Cremonese, si decide l'ultima squadra promossa in Serie A: dove vederla in tv

Si legge su msn.com: Tra Spezia e Cremonese, si decide oggi l'ultima squadra promossa in serie A: la lotta per la promozione è più che mai aperta dopo lo 0-0 dello stadio Zini. Per i ...

Cremonese-Spezia 0-0, la promossa in A si decide al ritorno

Riporta msn.com: CREMONA (ITALPRESS) - Il primo round della finale playoff di serie B non ha vincitori nè vinti. Il pareggio a reti inviolate avvicina più lo Spezia alla meta ...