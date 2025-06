La corsa per ricordare Falcone e Borsellino | Daniele Lanza ed Emily Inzerillo vincono la Mezza maratona della memoria

In una giornata che celebra il coraggio e la memoria, Daniele Lanza ed Emily Inzerillo trionfano nella Mezza Maratona della Memoria. Circa trecento atleti, uniti da un obiettivo comune, hanno percorso le strade che raccontano la lotta contro la mafia. Partire dal Giardino della Memoria per giungere in via D’Amelio non è solo una corsa, ma un invito a riflettere su quanto la memoria possa essere un motore di cambiamento. Un passo dopo l’altro, insieme.

Quasi trecento atleti, provenienti da tutta Italia, hanno dato vita oggi alla Mezza maratona della Memoria, partita simbolicamente dal Giardino della Memoria di Isola delle Femmine e terminata, fra la commozione generale in via D’Amelio, altro luogo simbolo della lotta alla mafia da parte dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La corsa per ricordare Falcone e Borsellino: Daniele Lanza ed Emily Inzerillo vincono la Mezza maratona della memoria

